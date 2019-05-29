3 مشروبات لا ينصح بتناولها قبل الإفطار

للمشروبات المختلفة فوائد كثيرة، غير أن بعضها لا يصلح لأن يشرب قبل تناول وجبة الإفطار، أو كما يقال «على الريق».

ومن بين هذه المشروبات الزبادي المحلى، إذ لا ينصح بتناوله على الريق لأنه غني بالسكريات الصناعية الضارة، وكذلك المشروبات الباردة والقهوة، حسب «ويب طب».

الزبادي المحلى

والأفضل هو تناول الزبادي اليوناني وتحليته بالعسل أو الفاكهة.

وإن كان الزبادي دون تحلية، فيمكن تناوله دون قلق، حيث أنه إفطار صحي ويساعد في فقدان الوزن.

كما يفضل تناول كوب الزبادي دون تحلية في المساء، لأنه يساعد في الهضم والتخلص من اضطرابات المعدة.

المشروبات الباردة

ينبغي تجنب أي مشروبات باردة على الريق لأنها تسبب تهيج المعدة والأمعاء.

كما أن المشروبات الغازية الباردة ستؤدي إلى الانتفاخ والشعور بعدم الراحة في البطن.

وينصح بتناول كوب من الماء الدافىء في الصباح قبل وجبة الإفطار، لأنه يحسن الهضم والدورة الدموية، ويساعد في تخفيف الوزن.

القهوة

يتناول كثير من الأشخاص القهوة أو المشروبات الغنية بالكافيين على الريق، وهي عادة ضارة بالصحة، تؤدي لاضطرابات في المعدة والهضم، وتسبب الانتفاخ وتهيج الأمعاء.

وفي حالة صعوبة التوقف عن تناول القهوة صباحاً، فليكن هذا بعد تناول وجبة الإفطار.