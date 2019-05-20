مشروبات احذر من تناولها بكثرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 04:05 مساء

صحيح أن المشروبات المحلاة والمثلجة بها عناصر مفيدة للجسم كما أنها تشعرك بالانتعاش خلال فترة الصيف، غير أن بعضها يجب تجنبه.

وهنا نستعرض بعض المشروبات التي يجب عدم الإكثار من تناولها، حسب «ويب طب».

الشاي المثلج المحلى
للشاي المثلج فوائد كبيرة على الصحة كونه يحتوي على مضادات الأكسدة، ولكن إضافة السكر بكميات كبيرة إليه يلغي فوائده الصحية، ويجعله من أكثر المشروبات الضارة. عادة ما تضاف كميات كبيرة من السكر إلى الشاي المثلج، ولذلك فإن اختيار النوع الخالي من السكر سيكون حلًّا مثاليًّا للحصول على فوائده دون الإضرار بالصحة.

مشروبات الطاقة
تساعد مشروبات الطاقة في زيادة اليقظة والتنبيه، وهذا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، الذي يؤدي لأضرار عديدة على الصحة، كونه يسبب ارتفاع هرمون التوتر بالجسم، ويمكن أن يؤدي للإصابه بارتفاع ضغط الدم. كما أن مشروبات الطاقة عادة ما تكون محلاة بكميات كبيرة من السكر.

مشروبات الزبادي المحلاة
يحتوي الزبادي على البروبيوتيك التي تساعد في تكوين البكتيريا المفيدة بالجسم، ولذلك ينصح بتناول كوب من الزبادي يوميًّا، ولكن يشترط أن يخلو من السكريات. فهناك عديد مشروبات الزبادي المحلاة والمتوافرة في الأسواق، تسبب الكثير من الأضرار، ويمكن إستبدال السكر بالعسل لتحلية الزبادي.

المشروبات المثلجة
تساعد المشروبات المثلجة في تقليل الشعور بحرارة الطقس، ولكن يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الحلق، كما أنها غنية بمكسبات الطعم والألوان الصناعية التي تضر بالصحة. ولذلك ينصح بعدم الإكثار من المشروبات المثلجة واستبدالها بالمشروبات الباردة. وعادة ما تحتوي المشروبات المثلجة على مستويات مرتفعة من السكريات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

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