صمامات بديلة قد تجنب جراحات القلب المفتوح

صمامات بديلة قد تجنب جراحات القلب المفتوح (أرشيفية:انترنت)

أظهرت نتائج تجارب، من المقرر أن تُعلن الأحد، أن صمامات قلب بديلة من إنتاج «ميدترونيك» ومنافستها «إدواردز لايف ساينس» تضاهي أو أفضل من جراحات القلب المفتوح للمرضى الأصغر سنًّا، الذي يعتبر التدخل الجراحي الأقل خطورة بالنسبة لهم.

وحصلت الشركتان على ترخيصين لأجهزة «تافر» «تي إيه في آر» التي تؤدي دور الصمام الأبهري للمرضى الأقل تحملًا للجراحة، الذين توصف حالاتهم بأنها «متوسطة الخطر»، وستفتح منح الموافقة للمرضى التي تعد حالاتهم أقل خطورة المجال أمام عدد أكبر من المرضى للحصول على الأجهزة التي تراها الشركتان حيوية لنمو أعمالهما، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت «ميدترونيك» إن هناك ما يقدر بنحو 165 ألف حالة متوسطة الخطر تعاني ضيق الصمام الأبهري في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان كل عام، مشيرة إلى أن هذه المشكلة قد تفضي إلى فشل القلب خلال فترة قد لا تتجاوز عامين.

وتزرع الصمام البديل في مكانه من خلال شريان وبواسطة قسطرة، مما يجنب المرضى الجراحة التي تستلزم فتح القفص الصدري، وقالت شركة «إدواردز»، التي تملك نحو 70% من سوق أجهزة «تافر» في الولايات المتحدة إنها تتوقع أن يصل حجم السوق العالمية في هذه الأجهزة إلى نحو سبعة مليارات دولار في العام 2024.

وأثبت جهاز «إدواردز سابين 3 تافر» تفوقه على الجراحة ضمن تجربة شملت ألف مريض، وذلك بعد عام من زراعته، وأظهرت بيانات عُـرضت في الاجتماع العلمي للكلية الأميركية لطب القلب بمدينة نيو أورليانز، أن معدل المخاطر تراجع مع الجهاز إلى 8.5% مقارنة بنسبة 15.1% للجراحة.

وبعد مرور 30 يومًا، تمكن جهاز سابين أيضًا من خفض معدل الجلطات مسجلًا 0.6% مقارنة بنحو 2.4% لجراحة القلب المفتوح.