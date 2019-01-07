فوائد صحية مذهلة للمشمش المجفف

يحتوي المشمش المجفَّف على مستويات عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين «أ» والحديد وفيتامين «سي»، ما يعني وجود عديد الفوائد الصحية.

وهنا نتعرَّف على أهم وأبرز الفوائد الصحية للمشمش المجفف، حسب «ويب طب».

تنظيف الجهاز الهضمي

يمتاز المشمش المجفف بخصائصه الملينة، التي تساعد بتنظيف الجهاز الهضمي من السموم المتراكمة فيه. بالتالي تناول المشمش المجفَّف من شأنه أن يخلصك من المشاكل الهضمية مثل الانتفاخ والغازات ويطهر جهازك من السموم.

محاربة الإصابة بالأنيميا

يعد المشمش المجفَّف غنيًّا بالحديد، الذي يساعد بدوره في محاربة الإصابة بفقر الدم، الأنيميا، وإلى جانب الحديد، يحتوي المشمش المجفَّف على النحاس، الذي يعزز من عملية امتصاص الحديد في الجسم. وبالتالي إدراج المشمش المجفف ضمن النظام الغذائي الخاص بك من شأنه أن يساعد في عملية إنتاج الهيموغلوبين الضروري للجميع، وبالأخص النساء خلال الدورة الشهرية.

المساعدة في علاج الإمساك

يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين (Pectin)، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، بالتالي تساهم في علاج الإمساك. أما بالنسبة لمادة السلولوز (Cellulose) الموجودة فيه، فهي ملينة وتساعد في التخلص من الإصابة المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم.

التعزيز من عملية الهضم

ينصح عادة بتناول المشمش المجفف قبل تناول الوجبات الرئيسية، والسبب في ذلك أنه يساعد في تعزيز عملية الهضم في الجسم. ويعود ذلك إلى احتواء المشمش المجفف على مواد قاعدية تساعد في إعادة توازن الأحماض في الجهاز الهضمي.