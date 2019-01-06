المشروبات الغازية تدمر الكلى

يسبب تناول المشروبات الغازية المحلاة بشكل مبالغ فيه أمراض كلى خطيرة على صحة الإنسان.

وتقول كيسي ريبهولز، من جامعة جون هوبكنز في بالتيمور: «لا نعلم علميًا كيف تؤثر المشروبات غير الكحولية المختلفة المتوافرة في الأسواق اليوم، في صحة الإنسان. فمثلاً، لم يكن لدينا معطيات عن أنواع هذه المشروبات التي تساعد في تطور أمراض الكلى. والآن تمكنا من ملء هذا الفراغ»، حسب «نوفستي».

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة «Clinical Journal of the American Society of Nephrology».

وتمكنت ريبهولز وفريقها العلمي من اكتشاف عاقبة سلبية للإفراط في تناول هذه المشروبات، من متابعة الحالة الصحية لمدة 15 سنة، لأكثر من ثلاثة آلاف مواطن أميركي من أصول أفريقية. وتبين أنه خلال هذه الفترة، أصبح نحو 6% منهم ضحايا أمراض كلى مزمنة، مما سمح للباحثين بالبحث عن عوامل الخطر التي كان لها الدور الأكبر في تطور هذه الأمراض.

واكتشف الباحثون أن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة كانت من الأسباب الرئيسة المسببة للأمراض، حسب «روسيا اليوم».

كما لاحظ الباحثون أن 61% من المشتركين في هذه الدراسة أصبحوا ضحايا القصور الكلوي المزمن، نتيجة إفراطهم في تناول المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة، مقارنة بأقرانهم الذين لم يتناولوا هذه المشروبات.

وتشير هذه النتائج إلى ضرورة تحديد تداول هذه المشروبات، لتحجيم انتشار وباء السمنة وخفض عدد المصابين بأمراض الكلى، بحسب ريبهولز وفريقها العلمي.