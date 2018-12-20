أسباب ظهور الشيب في الشعر مبكرًا

أسباب ظهور الشيب في الشعر مبكرًا (أرشيفية:انترنت)

يحدث التغير في لون الشعر الطبيعي ويشيب لعوامل عدة، فقد يكون التقدم في العمر ليس العامل الرئيس منها وخصوصًا التغير الذي يحدث لأشخاص أعمارهم صغيرة، وبالتالي فإن الشعر الأبيض ليس مرادفًا للشيخوخة بالضرورة.

الشيب قد يحصل في سن مبكرة من جراء النقص في بعض الفيتامينات مثل D وE وB-6، أو بسبب الإرهاق وعوامل جينية، وفقًا لموقع «توب هيلث جورنال».

وتوجد في جسم الإنسان ملايين من بصيلات الشعر التي تقوم بإنتاج الشعر والمادة الصبغية المسؤولة عن اللون «الميلانين»، ومع مرور الزمن، تتراجع الخلايا المرتبطة باللون في البصيلات، مما يفقد الشعر لونه الأسود.

وحين يحصل هذا التراجع في الخلايا المسؤولة عن اللون في البصيلات، يشيب الشعر ويكتسب اللون الأبيض الذي اعتدنا على رؤيته على رؤوس المتقدمين في السن.

ويؤثر العامل الجيني بدوره على ظهور الشيب، فهذه الظاهرة تحصل في وقت مبكر لدى الإنسان الأبيض مقارنة بذوي البشرة السمراء، فوسط الآسيويين، مثلاً يظهر هذا اللون الأبيض ابتداء من 25 أما وسط الأميركيين من أصل أفريقي فيبرز بعد الثلاثين.

ولأن الكثيرين يعتبرون الشيب نتيجة للهموم، يؤكد الخبراء أن هذا الأمر صحيح نسبيًا، إذ يؤدي الشعور بالإرهاق والإجهاد إلى اختلال في المواد المضادة للأكسدة بالجسم.

وحين تتأثر المواد المضادة للأكسدة في الجسم تصبح غير كافية على ضبط الشوارد الحرة، وهذه الأخيرة عبارة عن جزيئات تلحق أذى بالخلايا، وتؤدي إلى الشيخوخة والمرض.