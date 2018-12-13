نصائح لمنع الطفل من مص الإصبع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 01:08 مساء
الأسنان الدائمة تبدأ في الظهور في عمر 6 سنوات (أرشيفية: الإنترنت)

كثير من الأطفال يواظب على مص الإصبع، ويتوقف الطفل تلقائيًّا عن هذه العادة بعد بلوغه 4 سنوات. 

وإذا استمر بعض الأطفال في مص الإصبع بعد بدء نمو الأسنان الدائمة قد يؤدي ذلك إلى التواء الأسنان، ويؤثر أيضًا على سقف الفم (الحنك)، وينعكس ذلك على نقطة تلاقي الفكين العلوي والسفلي، وكلما زاد ضغط الإصبع كلما كان التأثير أكبر، وفق «24».

وتحث توصيات رعاية الطفل على زيارة طبيب الأسنان خلال السنة الثانية من عمر الصغير، ويمكن رصد أية مشاكل في وضعية الفك مبكرًا.

أما الأسنان الدائمة فتبدأ في الظهور في عمر 6 سنوات، وإذا حدثت مشكلة في سقف الفم ووضعية الفكين قد تصلح نفسها بنفسها من دون تقويم.

ويمكن أن يؤدي استمرار عادة مص الإصبع إلى إلحاق ضرر بالأسنان الدائمة، لذلك عليك اتباع النصائح التربوية الخاصة بتدريب الطفل على التوقف عن هذه العادة، وأهمها:

- اعمل على تقليل وقت مص الإصبع، بمنع الصغير من هذه العادة خارج المنزل، ثم بعد ذلك خارج غرفته.

- تعرّف على مسببات مص الإصبع، مثل المواقف التي تثير الخجل أو التوتر لدى الصغير، واعمل على تفاديها، وتدريب الطفل على التعامل معها.

- لا تتحدث مع الصغير عن مص الإصبع بنوع من التحدي، واجعل حديثك إيجابيًّا بالتطرق إلى فوائد التوقف عن هذه العادة.

- ذكّر الطفل بطريقة لطيفة بأن عليه أن يخرج إصبعه من فمه.

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