الفوائد الصحية لأوراق ولحاء شجرة الصفصاف

تحمل أوراق شجر الصفصاف فوائد كبيرة تعود على الجسم، بالإضافة إلى إمكانية استهلاك هذه الأوراق كبديل طبيعي للمسكنات.

وهنا نتعرف على الفوائد التي تعود على الصحة من استخدام أوراق ولحاء هذه الشجرة، حسب «ويب طب».

تساعد في علاج آلام أسفل الظهر

تحتوي أوراق ولحاء الصفصاف على الساليسين، الذي يساعد في تخفيف آلام أسفل الظهر، حيث تتراوح الجرعة الموصى بها بين 60 و240 ملغ من الساليسين يوميًّا.

تقلل من الصداع النصفي

لحاء الصفصاف الأبيض له تأثير طويل الأمد على الصداع والصداع النصفي، ويقلل الساليسين من التوتر في الأوعية الدموية التي تسبب الصداع والألم.

يقلل من آلام والتهاب المفاصل

يمكن أن يكون لحاء الصفصاف علاجًا فعالًا للحد من آلام والتهاب المفاصل عن طريق تثبيط إنزيمات الأكسدة، وبالتالي التقليل من التورم.

واحتواء نبات الصفصاف على البروستاجلاندين يقلل من الالتهاب، وبالتالي يقلل من الألم المصاحب له، ووجدت دراسة نُـشرت في مجلة «أمراض الروماتيزم» أن الأشخاص المصابين بهشاشة العظام الذين تناولوا خلاصة لحاء الصفصاف، انخفضت آلامهم بنسبة 14%.

يمنع النوبات القلبية

إن الصفصاف الأبيض يحتوي على الساليسيلات، التي تحسن من عمل القلب كما يفعل الأسبرين. حاول ألا تتناول كميات كبيرة من خلاصة الصفصاف حيث إنه يمكن أن ينقص من الدم لديك، ويجعله عرضة للتجلط.

علاج الحمى

يستخدم لحاء الصفصاف تقليديًّا لعلاج الحمى والبرد، تستطيع أن تحضر الشاي المصنوع من مستخلص الصفصاف الأبيض، وتتناوله من 2 إلى 3 مرات في اليوم، يساعد ذلك في علاج الحمى والإنفلونزا.