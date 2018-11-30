الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة

الحمص المسلوق عادة يؤكل مع ماء السلق ومع القليل من الكمون، وهو طبق خفيف رائع ولذيذ المذاق، كما أنه شائع بشكل خاص في البلاد العربية، والبعض يطلق عليه البليلة.

من فوائد الحمص المسلوق العديدة أنه يساعد على مكافحة بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، حسب «ويب طب».

أولاً: أمراض القلب

يحتوي الحمص المسلوق على العديد من المعادن والفيتامينات، خاصة المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تعتبر ضرورية لصحة القلب خصوصاً وجهاز الدوران عمومًا. إذ تساعد المعادن المذكورة على منع ارتفاع ضغط الدم. كما أن محتوى البليلة من الألياف يساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

ثانياً: السرطان

من فوائد البليلة الهامة أنها قد يكون لها تأثير محتمل في مكافحة أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون. والسبب في ذلك هوغالباً احتواء الحمص المسلوق على فيتامينات ومعادن تساعد على مكافحة السرطان.