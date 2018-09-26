عقار يخفض وفيات سرطان الرئة للثلث

عقار يخفض وفيات سرطان الرئة للثلث (أرشيفية:انترنت)

نجح علاج مناعي تنتجه شركة أسترازينيكا في تقليل خطر وفاة مرضى سرطان الرئة في مرحلته المتوسطة قرابة الثلث في إطار دراسة سريرية، ما يعزز فكرة استخدام العلاج بمراحل مبكرة من المرض.

وتعزز هذه البيانات المشجعة ببقاء المرضى على قيد الحياة التوقعات بشأن عقار «إمفينزي» الذي أجيز في أوروبا هذا الأسبوع وتم إطلاقه تجاريًا بنجاح في الولايات المتحدة استنادًا إلى قدرته على إبطاء تقدم المرض، وفقًا لوكالة «رويترز».

وباعتباره السبب الرئيسي في الوفيات الناجمة عن السرطان، فإن سرطان الرئة يمثل الفرصة الأكبر للشركات التي تسعى لاستغلال قوة العلاجات المناعية الحديثة.

وقال ديفيد فريدريكسون رئيس النشاط التجاري المتعلق بعلوم الأورام في شركة أسترازينيكا إن نتائج الدراسة ستكون مهمة في الإقبال على الدواء الذي يتوقع أن يطرح في 40 سوقًا بحلول نهاية العام.

وعلى الرغم من أن أسترازينيكا أعلنت في مايو أن إمفينزي نجح في إنقاذ أرواح، لكن حجم النتائج الإيجابية التي ظهرت في التجربة السريرية لم يكشف إلا الثلاثاء في المؤتمر الدولي لسرطان الرئة في تورونتو.

ونشرت النتائج أيضًا على الإنترنت في الدورية الطبية «نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين».