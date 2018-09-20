النظام الغذائي قليل الكربوهيدات أفضل مع زيادة الخضر والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 11:52 صباحا
النظام الغذائي قليل الكربوهيدات أفضل مع زيادة الخضر والمكسرات (أرشيفية:انترنت)

أفادت دراسة أميركية بأن من يقللون من تناول الكربوهيدرات قد يزيد احتمال تعرضهم للوفاة المبكرة إذا كدسوا اللحوم والأجبان في أطباقهم بدلًا عن الخضر والمكسرات.

ورغم أن أبحاثًا سابقة ربطت بين الأنظمة الغذائية قليلة الكربوهيدرات والنجاح في تقليل الوزن في وقت قصير وتحسن في عوامل الخطر المؤدية إلى الوفاة المبكرة مثل داء السكري، إلا أنه لا توجد معلومات كثيرة عن النتائج طويلة الأمد لخفض الكربوهيدرات أو عن أصناف الطعام التي يجب تناولها كبديل من أجل صحة أفضل، وفقًا لوكالة رويترز.

وتابع الباحثون في الدراسة الجديدة أكثر من 15 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا على مدى 25 عامًا تقريبًا، وتوفي في هذه الفترة 6283 شخصًا.

وأفاد الباحثون في دورية «لانست» للصحة العامة إن خطر الموت لمختلف الأسباب تراجع بالنسبة للمشاركين الذين حصلوا على ما بين 50 و55 في المئة من سعراتهم الحرارية من الكربوهيدرات خلال فترة الدراسة مقارنة بمن تناولوا قدرًا أقل بكثير أو أكبر بكثير من الكربوهيدرات.

وتباينت النتائج كثيرًا مع اختلاف أنواع الطعام التي تناولها المشاركون بدل الكربوهيدرات.

وقالت سارة زايدلمان من مستشفى بريغام في بوسطن «أنماط الغذاء قليلة الكربوهيدرات التي تستبدل الكربوهيدرات ببروتين أو دهن حيواني المصدر ترتبط بخطر وفاة أكبر، بينما يحدث العكس عند استبدال الطاقة التي تمنحها الكربوهيدرات ببروتين أو دهن نباتي المصدر».

وأضافت «الرسالة الأساسية لهذه الدراسة هي أن التركيز على التقليل من الكربوهيدرات فقط ليس كافيًا، ولكن يجب التركيز بدلًا عن ذلك على أنواع الطعام التي تمنح نفس النتيجة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي
رياضة محلية
الدولار يُواصل التراجع عقب قرار رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
السراج يطلع نواب طرابلس على إجراءات تأمين العاصمة
ليبيا
مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟
ليبيا
الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»
رياضة محلية
السراج والكبير يبحثان الخطوات التنفيذية لقرار رسم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
غسان سلامة: نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
«خارجية النواب» تعرب عن استيائها من بيان وزراء الخارجية العرب
ليبيا
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
صحف عربية: من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس؟
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب رائحة البنزين داخل السيارة