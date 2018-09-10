الفوائد الصحية للزعرور

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 10:38 صباحا

لعشبة الزعرور فوائد هائلة لمرضى القلب والجهاز الهضمي وفوائد أخرى صحية أخرى، وهو شجيرة شوكية أو شجرة صغيرة، لها زهور بيضاء ذات رائحة قوية وفاكهة كروية حمراء براقة.

ولا تزال المستحضرات التي تحتوي على الزعرور تحظى بشعبية كبيرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام دقات القلب، وفوائد أخرى عديدة، حسب «ويب طب».

وإليك هنا أهم فوائد الزعرور الصحية، فتعرف عليها معنا.

علاج أمراض القلب والأوعية الدموية
يستخدم الزعرور في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب الاحتقاني (CHF)، وعدم انتظام ضربات القلب. كما يستخدم لعلاج كل من انخفاض وارتفاع ضغط الدم.
تشير الأبحاث إلى أن الزعرور قد يكون فعالاً في علاج قصور القلب الاحتقاني، ولكن لا يوجد بحث كافٍ عن الفوائد الأخرى المرتبطة بالقلب لمعرفة ما إذا كان فعالًا بالنسبة لهم.
يمكن أن يساعد الزعرور في تحسين كمية الدم التي يتم ضخها خارج القلب أثناء التقلصات، وتوسيع الأوعية الدموية، وزيادة انتقال الإشارات العصبية.

تحسين الجهاز الهضمي
بعض الناس يستخدمون الزعرور في علاج أوجاع وأمراض الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والإسهال وآلام المعدة.

علاج الأمراض الجلدية
بعض الناس يستخدمون الزعرور على الجلد من أجل الدمامل والقروح والحكة.

التقليل من الكوليسترول والدهون
تشير الأبحاث إلى أن الزعرور يمكن أن يخفض الكولسترول والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والدهون الثلاثية، ويقلل من تراكم الدهون في الكبد والشريان الأورطي.
ويخفض مستخلص الزعرور الكوليسترول عن طريق زيادة إفراز الصفراء، مما يقلل من تكوين الكوليسترول، ويعزز مستقبلات (LDL)، كما وتعزز من نشاط مضادات للأكسدة.

التخفيف من القلق
هناك بعض الأدلة على أن الزعرور مع المغنيسيوم، قد يكون مفيدًا في علاج اضطرابات القلق الخفيفة إلى المعتدلة. وقبل تناول الزعرور، تحدث مع إخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تأخذ أي أدوية، حيث يمكن أن تحدث تفاعلات رئيسة مع العديد من الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.

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