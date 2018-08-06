«صحة الموقتة» تنظم ملتقى للرعاية الصحية الأولية

تنظم وزارة الصحة في الحكومة الموقتة الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا، تحت شعار «الواقع والتطلعات».

وأوضح مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط» الإثنين، أن الوزارة ستكشف موعد بدأ الملتقى فور الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإقامته، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتضمن عدة فعاليات علمية وجلسات للنقاش المفتوح ضمن برنامج الوزارة لتطوير مراكز الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا، لدعم وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وذكر الطرابلسي أن الملتقى سيسهم في تطور الرعاية الصحية في ليبيا، والاستفادة من الفعاليات الصحية المؤثرة، وفي المقابل نقل خبراتها الطويلة في مجال الرعاية الصحية، وحرصها على مواكبة المستجدات وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمشاكل الفنية العالقة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإدارة الخدمات على مستوى المناطق وصولًا إلى خدمات رعاية صحية جيدة، وتعزيز قدرة الوزارة على التخطيط الفعال لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيقها، ودعم المجتمع للبرامج الصحية والمشاركة مع نظام الرعاية الصحية على المستوى المحلي، وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة المؤقتة خلال عام 2018.