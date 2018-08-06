المسماري: وفرنا 90% من أجهزة الطوارئ بمركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 10:50 صباحا
الدكتور سعد الدين المسماري (وال)

تحدث مدير قسم الطوارئ بمركز بنغازي الطبي، الدكتور سعد الدين المسماري، عن الأوضاع الحالية في القسم، موضحًا أن الظروف التي مرت بها البلاد بداية من عام 2014 أدت إلى نزوح طاقم التمريض الأجنبي ما سبب «تذبذبًا» في القسم.

وأضاف: «حاولنا فيما مضى أن نحسّن قسم الطوارئ حيث اعتمدنا المجلس الليبي والعربي في التدريب لقسم الطوارئ باعتبار أن مركز بنغازي هو مستشفى مرجعي وتعليمي، وبعدها انتقلنا إلى تطوير القسم بحيث يتم تصميمه وإنشاؤه بالمواصفات العالمية»، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقال المسماري إن قسم الطوارئ أنشأ ليكون قسمًا للحوادث والطوارئ بقرار رسمي، وفقًا للنظرة العلمية للطوارئ وتوجيه المرضى.

وتابع مدير قسم الطوارئ: «مؤخراً أصبحنا نعاني نقصًا في قسم التمريض، الأمر الذي أدى إلى تعيين مجموعة من الشباب الليبيين وتدريبهم».

واختتم المسماري تصريحاته للوكالة بقوله: «الآن نسعى أيضًا لتوفير جميع الأجهزه الخاصة بقسم الطوارئ، حيث وفّرنا حوالي 90% من الأجهزة التي تقدّم كل الخدمات للمرضى».

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