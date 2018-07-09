تجنب آلام الظهر مع هذه النصائح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 09:50 صباحا

أظهرت عدة أبحاث أن النشاط البدني الخاطئ، كالنشاطات التي تستلزم جهداً كبيراً، يمكنها أن تزيد من مخاطر واحتمالات الإصابة بآلام الظهر.

ومع ذلك، فإن النشاط الرياضي يعتبر ركيزة هامة في كل ما يتعلق بالصحة العامة، ولا يجوز إهماله، وإليكم بعض النصائح التي تجنبكم آلام الظهر خلال اليوم، حسب «ويب طب».

الوقوف: عند الوقوف، ارفعوا رؤوسكم وشدوا البطن نحو الداخل. إذا كان عليكم الوقوف لمدة طويلة، حاولوا البحث عن حافة صغيرة لوضع إحدى القدمين عليها لبعض الوقت، ثم قوموا بتبديل القدمين. لا تستخدموا الأحذية ذات الكعب العالي.

الجلوس: من المفضل الحرص على استخدام الكراسي الملائمة لوظيفتكم، والتي توفر الدعم الكافي للظهر. كذلك، ومن أجل منع زيادة الضغط على الظهر، من المحبذ أن يكون الكرسي كرسيًا دوارًا، تتحرك قاعدته على محور. كما يحبذ أن تقوموا بوضع وسادة داعمة لمنطقة أسفل الظهر أو فوطة ملفوفة على مقاعد السيارة، إن لم تكن تلك موجودة هنالك أصلًا.

النوم: إذا كان الفراش ليناً أكثر من اللازم، فمن الممكن أن يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الظهر. هذا الأمر، ينطبق أيضًا على الفراش الصلب أكثر من اللازم. وعليه، فإنه من الممكن أن تكون هنالك حاجة لإجراء عدة تجارب إلى حين تستطيعون التوصل إلى الفرشة المناسبة لكم بشكل شخصي.

رفع الأحمال: لا ترفعوا أحمالاً ثقيلة جداً بالنسبة لكم. إذا كنتم تحاولون رفع غرض ما، فاحرصوا على إبقاء ظهركم مستقيمًا وقريبًا من الأرض، واجعلوا رأسكم منتصبًا، ثم ارفعوا الغرض عبر فتح مفاصل الركبة (القيام من وضعية القرفصاء إلى الوقوف). وأمسكوا بالغرض قريبًا من جسمكم. لا تنحنوا نحو الأمام من أجل رفعه. وشدوا عضلات بطنكم من أجل المحافظة على توازن الظهر.

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