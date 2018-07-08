فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 04:27 مساء
صورة نشرتها الصفحة الرسمية لمركز طبرق الطبي، 8 يوليو 2018 (فيسبوك)

أجرى فريق طبي أميركي - ليبي ثلاث عمليات جراحية في القلب لثلاثة أطفال بين 10 شهور وأربعة أعوام، في مركز طبرق الطبي.

وكانت العملية الأولى (قلب مفتوح) لطفل من مدينة بنغازي يبلغ من العمر عشرة شهور، والعملية الثانية والثالثة (قسطرة قلبيّة) لطفلتين إحداهن تبلغ أربع سنوات والأخرى سنتين، حسب وكالة الأنباء الليبة (وال)، الأحد.

وأوضحت استشاري أمراض قلب الأطفال، الدكتورة رسمية الفيتوري، أن الطفل كان لديه تشوّه مركّب في القلب «وكان لديه ثقب بين البطينيين»، حسب مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي.

وأكّدت الفيتوري أن العملية نجحت، و«الطفل الآن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل المركز».

وفي ذات السياق، أضافت الفيتوري أن عمليتي القسطرة القلبية للطفلتين تكللت بالنجاح أيضًا.

يشار إلى أن الطاقم الأمريكي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح وصل إلى مركز طبرق الطبي بداية الأسبوع الماضي، لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

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