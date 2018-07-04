تجديد مصاعد ومنظومة التبريد بمستشفى المرج

الناطق الرسمي لمستشفى المرج التعليمي مبروكة صالح (وال)

أعلنت إدارة مستشفى المرج التعليمي أن المستشفى يعمل حاليًا على تجويد وتحسين خدماته.

وأوضحت الناطق الرسمي باسم المستشفى، مبروكة صالح، الشروع في إجراء صيانة شاملة على المصاعد الكهربائية، وكذلك منظومة التّبريد بأقسام المستشفى وأسطوانات الغاز، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، الأربعاء.

وتابعت أنّه على الشّركات المتخصّصة في هذا المجال والراغبة في التّعاقد أن تتقدم بعروضها في فترةٍ أقصاها أسبوعان إلى اللّجنة وفقًا للمواصفات.

وأضافت صالح: «يُشترط أن يكون العرض المقدّم من الشّركة ساريًا لمدّة شهر مصحوبًا بالتأمين الابتدائي».

