أسباب وأعراض مرض اكتناز الحديد

يعد الحديد مادة غذائية وضرورية لجسم الإنسان، لكن مع ذلك يجب ألا يتعدى وجودها وكميتها عن المستويات الطبيعية، حتى لا يصاب بما يعرف باكتناز الحديد.

ومرض اكتناز الحديد، أو ما يسمى طبياً بترسبات الأصبغة الدموية (Hemochromatosis)، هو عبارة عن حالة يقوم فيها الجسم بامتصاص الحديد بإفراط من المواد الغذائية، ما يتسبب بزيادة تركيز الحديد في الدم، وفق «ويب طب».

وقد يتسبب اكتناز الحديد بمجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة، لأن الجسم لا يستطيع التخلص من الحديد الزائد، فيتراكم الحديد الزائد في:

الكبد.

القلب.

البنكرياس.

المفاصل.

وتراكم الحديد في هذه الأعضاء قد يتسبب بالعديد من المشاكل.