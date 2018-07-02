أسباب وأعراض مرض اكتناز الحديد

يعد الحديد مادة غذائية وضرورية لجسم الإنسان، لكن مع ذلك يجب ألا يتعدى وجودها وكميتها عن المستويات الطبيعية، حتى لا يصاب بما يعرف باكتناز الحديد.
ومرض اكتناز الحديد، أو ما يسمى طبياً بترسبات الأصبغة الدموية (Hemochromatosis)، هو عبارة عن حالة يقوم فيها الجسم بامتصاص الحديد بإفراط من المواد الغذائية، ما يتسبب بزيادة تركيز الحديد في الدم، وفق «ويب طب».
وقد يتسبب اكتناز الحديد بمجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة، لأن الجسم لا يستطيع التخلص من الحديد الزائد، فيتراكم الحديد الزائد في:
الكبد.
القلب.
البنكرياس.
المفاصل.
وتراكم الحديد في هذه الأعضاء قد يتسبب بالعديد من المشاكل.
أعراض اكتناز الحديد
العديد من المصابين بحالة اكتناز الحديد لا تظهر عليهم أية أعراض واضحة، ولكن عندما تظهر الأعراض، فإنها قد تختلف من شخص لأخر، وهذه بعض الأعراض الشائعة:
الإرهاق.
انخفاض في الرغبة الجنسية.
ألم في البطن.
انخفاض في مستويات الطاقة.
ألم في المفاصل.
الضعف الجنسي.