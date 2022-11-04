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«فرانس برس»: تويتر تسرّح نحو 50% من موظفيها في كل أنحاء العالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 08:36 مساء
«فرانس برس»: تويتر تسرّح نحو 50% من موظفيها في كل أنحاء العالم
مبنى شركة تويتر بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت وثيقة داخلية أرسلت إلى موظفي «تويتر» اطّلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» اليوم الجمعة، بأن «حوالى 50% من الموظفين سيتأثرون» بعملية التسريح الجارية في الشركة.

وبدأت الشركة التي تتّخذ من كاليفورنيا مقرا واشتراها إيلون ماسك الأسبوع الماضي وكان يعمل فيها 7500 موظف في نهاية تشرين أكتوبر، سلسلة من عمليات التسريح في كل أنحاء العالم وأعلنت إغلاقا موقتا لمكاتبها.

تويتر تخطر موظفيها بعملية التسريح
وأبلغت شبكة «تويتر» موظفيها أمس الخميس، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنها ستُباشر «الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتنا العاملة»، مؤكدة بذلك شائعات يجري تداولها منذ أن اشترى إيلون ماسك الموقع قبل أسبوع.

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وقالت الشركة للموظفين «نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل».

الرؤية الجديدة لحرية التعبير
يأتي ذلك في وقت يترقب مستخدمو تويتر بقلق الطريقة التي سيترجم بها المالك الجديد للشبكة الاجتماعية، رؤيته لحرية التعبير على المنصة ذات التأثير الواسع، وطريقة انعكاس توجهاته على إدارة محتوى التغريدات.

ويسعى ماسك إلى تشكيل مجلس متخصص في الإشراف على المحتوى، وأكد أنه بحث مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الأقليات، في طريقة استمرار «تويتر» في مكافحة الكراهية والمضايقات.

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