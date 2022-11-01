إيلون ماسك يفرض رسوما شهرية على الحسابات الموثقة في «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن إيلون ماسك، المالك الجديد لـ«تويتر» في تغريدة الثلاثاء عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.

وكتب ماسك في تغريدة «القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهريا»، في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة، موضحًا أن الخطة الجديدة ستقلب «نظام اللوردات والفلاحين الحالي» وتخلق مصدرًا جديدًا لإيرادات المنصة.

وأمس الإثنين، قام الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بحل مجلس إدارة «تويتر» وعين نفسه «المدير الوحيد» للشركة، كجزء من الخطوات التي بدأ القيام بها منذ شراء المنصة.