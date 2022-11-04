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اليوم.. «تويتر» تبدأ عملية تسريح كبرى لموظفيها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 10:26 صباحا
اليوم.. «تويتر» تبدأ عملية تسريح كبرى لموظفيها
إيلون ماسك. (الإنترنت)
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أبلغت شبكة «تويتر» موظفيها الخميس، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنها ستُباشر «الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتنا العاملة»، مؤكدة بذلك شائعات يجري تداولها منذ أن اشترى إيلون ماسك الموقع قبل أسبوع.

وأوضحت الرسالة، أن جميع الموظفين سيتلقون المعلومات بحلول صباح الجمعة، لكنها لم تحدد عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بقرار التسريح، ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، سيتعين على 50% من نحو 7500 موظف المغادرة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وقالت الشركة للموظفين «نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل».

الرؤية الجديدة لحرية التعبير
يأتي ذلك في وقت يترقب مستخدمو تويتر بقلق الطريقة التي سيترجم بها المالك الجديد للشبكة الاجتماعية، رؤيته لحرية التعبير على المنصة ذات التأثير الواسع، وطريقة انعكاس توجهاته على إدارة محتوى التغريدات.

ويسعى ماسك إلى تشكيل مجلس متخصص في الإشراف على المحتوى، وأكد أنه بحث مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الأقليات، في طريقة استمرار «تويتر» في مكافحة الكراهية والمضايقات.

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