Atwasat

بنك لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 08:24 مساء
بنك لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
محتجون أمام قصر العدل في بيروت يطالبون بالإفراج عن شخصين ضالعين في اقتحام أحد المصارف. (أ ف ب)
alwasat radio

 انتقد مصرفي لبناني بارز اليوم الجمعة الساسة لفشلهم حتى الآن في سن قانون لضبط حركة رأس المال، قائلا إن هذا هو السبيل الوحيد لتجنب اقتحام البنوك من قبل المودعين الذين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة ولوقف «الممارسات التقديرية» للبنوك.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم) سعد أزهري، الذي كان بنكه واحدا من عدة مصارف اقتحمها مودعون هذا الشهر، لـ«رويترز» إنه يتفهم أن المدخرين قد سئموا الوضع، لكن "اللجوء إلى القوة" أمر خطير ويتعارض مع مصالح الجميع.

حادث بنك بلوم 
وتصريح أزهري لـ«رويترز»  هو الأول له منذ أن أجبرت امرأة موظفي بنك بلوم على تسليمها 13 ألف دولار من مدخراتها لدفع تكاليف علاج شقيقتها من السرطان، مستخدمة ما تبين أنه مسدس مزيف. ودعا إلى سن قانون ضبط رأس المال في أسرع وقت ممكن لتحاشي "الممارسات التقديرية للبنوك والأعمال العنيفة وغير القانونية من قبل المودعين"، مضيفا أنه دعا إلى مثل هذا القانون منذ بداية الأزمة.

وقال «للأسف، لم يصدر الساسة القانون، وإنما استسلموا للمشاعر والضغوط الشعبوية، بدلا من القيام بما هو صحيح ومطلوب وما هو في مصلحة جميع المواطنين».

وحسب تعكس عمليات اقتحام البنوك شعور المدخرين بالإحباط بعد ثلاث سنوات من انهيار النظام المالي في لبنان بسبب الفساد والهدر وانتهاج سياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.

وبعد مرور ثلاث سنوات، لم توافق الحكومة بعد على خطة للتعافي المالي ولا على إصلاحات تُعتبر حيوية لإخراج لبنان من الأزمة. وبينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال بطيئا للغاية.

واعترض مصرفيون وساسة أصحاب نفوذ على خطط للتعافي وضعتها حكومات متعاقبة، مما أثار انتقادات بأن الفئتين تعرقلان سبيل الخروج من الأزمة. ومع غياب قانون لضبط حركة رأس المال، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على سحب الودائع الدولارية.

وقال أزهري إن بعض البنوك لجأت إلى «ممارسات تقديرية» قانونية ولكن غير أخلاقية. وأضاف أن بنك بلوم لم يلجأ لمثل هذه الممارسات «على الإطلاق عندما تعلق الأمر بكبار المودعين أو الساسة أصحاب النفوذ».

وقالت المرأة التي اقتحمت فرع بنك بلوم إنها اضطرت إلى التصرف بهذا الشكل بعد أن رفض البنك منحها مدخراتها. وقال بنك بلوم إن الفرع تعاون بالفعل مع طلبها لكنه طلب وثائق ضرورية منها شأنها شأن جميع العملاء الذين يطلبون استثناءات إنسانية من الضوابط غير الرسمية.

وقال أزهري إنها وافقت على العودة مرة أخرى ومعها الوثائق، مضيفا «لذلك كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا عندما عادت إلى البنك مع مجموعة منظمة من أنصارها وطالبت بالحصول على مدخراتها بالقوة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام

عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام
المنطقة الخضراء في بغداد.. من منطقة محصنة إلى ساحة اشتباكات أحيانا

المنطقة الخضراء في بغداد.. من منطقة محصنة إلى ساحة اشتباكات أحيانا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر

60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي

شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»

«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة

موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي

ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة

«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة
تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بعد خفض جديد لنسب الفائدة
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بعد خفض جديد لنسب الفائدة
«سوناطراك» الجزائرية تضع كميات إضافية من الغاز في السوق الحرة
«سوناطراك» الجزائرية تضع كميات إضافية من الغاز في السوق الحرة
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من ...
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة...
ازدياد تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو مع صعود مخاوف الركود
ازدياد تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو مع صعود مخاوف الركود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان ......
المزيد
بنك لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
بنك لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين ......
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
ازدياد تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو مع صعود مخاوف الركود
ازدياد تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو مع صعود مخاوف الركود...
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط