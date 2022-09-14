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«إير فرانس» تلغي 55% من رحلاتها بسبب إضراب المراقبين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 06:44 مساء
«إير فرانس» تلغي 55% من رحلاتها بسبب إضراب المراقبين
شركة «إير فرانس». (الإنترنت)
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أعلنت شركة «إير فرانس» الأربعاء إلغاء 55% من رحلاتها القصيرة والمتوسطة و10% من رحلاتها الطويلة الجمعة بسبب إضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين.

وأوضحت الشركة في بيان أنه لمن غير المستبعد حصول عمليات تأخير وإلغاء في اللحظة الأخيرة، مشيرة إلى أنه «سيجري إبلاغ المسافرين المعنيين بالرحلات الملغاة فرديا عبر رسائل نصية ورسائل إلكترونية»، بحسب «فرانس برس».

وبذلك تلتزم «إير فرانس» بطلب المديرية العامة للطيران المدني التي دعت شركات الطيران إلى إلغاء نصف رحلاتها المقررة الجمعة.

اتخذ هذا القرار الثلاثاء إثر إخطار بالإضراب أصدرته النقابة الوطنية لمراقبي الملاحة الجوية ويشمل البر الفرنسي ومقاطعات ما وراء البحار.

400 رحلة ملغاة من أصل 800 رحلة 
ويمثل قرار إير فرانس حوالي 400 رحلة ملغاة من أصل 800 رحلة مقررة ليوم الجمعة، بحسب ما أوضحت الشركة التي «توصي بشدة زبائنها بتأجيل سفرهم».

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وقررت النقابة الوطنية لمراقبي الملاحة الجوية التي تضم غالبية المراقبين الجويين، حركة الإضراب للمطالبة بزيادة في الأجور لمواجهة التضخم، وبتوظيف مراقبين. وإضافة إلى إضراب يوم الجمعة، أعلنت الحركة تقديم «إخطار ثان من الأربعاء 28 سبتمبر إلى الجمعة 30 سبتمبر 2022».

ويأتي الإضراب بعد شهرين من سلسلة تحركات اجتماعية طالت طواقم المطارات، وخصوصا مطار رواسي شارل ديغول الباريسي، للمطالبة بزيادات في الأجور في ظل التضخم المتزايد، وبتحسين شروط العمل ولا سيما من خلال التوظيف.

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