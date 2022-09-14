ألمانيا تبيع كل حصصها في «لوفتهانزا»

القاهرة - بوابة الوسط

باعت الدولة الألمانية كل حصصها المتبقية في رأسمال مجموعة الخطوط الجوية «لوفتهانزا»، التي اشترتها خلال خطة إنقاذ ضخمة في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال صندوق الاستقرار الاقتصادي، وهو الهيئة العامة التي تملك هذه الأسهم، إنه «باع آخر أسهمه (...) لمستثمرين دوليين»، حسب وكالة «فرانس برس».

ورحبت مديرة الصندوق يوتا دونغيس بالقرار، مضيفة أن الشركة أصبحت مجددا بأيدي القطاع الخاص. وأنقذت الحكومة الألمانية «لوفتهانزا» من الإفلاس في يونيو العام 2020 عندما تضررت بشدة من الجائحة.

تدخل ألمانيا لإنقاذ «لوفتهانزا»

ومنحت برلين المجموعة خطة مساعدات ضخمة بقيمة تسعة مليارات يورو، بما في ذلك دخولها بنسبة 20% إلى رأس المال، لكن السلطات أكدت دائما أن هذه المشاركة موقتة وستتوقف مع تحسن الوضع.

وجاء الإعلان بعد عمليتي بيع أدتا إلى خفض المساهمة العامة إلى 14.09% في العام 2021، و9.92% في يوليو الماضي، وجلبت عملية البيع الأخيرة لهذه الأسهم 1.07 مليار يورو إلى الدولة وكانت مربحة لها بشكل عام.

وتعمل المجموعة التي تمتلك الخطوط الجوية النمساوية والسويسرية و«يورو وينغز» و«بروكسل إيرلاينز» بشكل أفضل بعدما تعرضت لخسائر فادحة خلال الوباء.