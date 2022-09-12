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الاقتصاد البريطاني ينمو بأقل من المتوقع في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 10:59 صباحا
الاقتصاد البريطاني ينمو بأقل من المتوقع في يوليو
بنك إنجلترا المركزي. (الإنترنت)
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أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو الماضي، مرتفعا بنسبة 0.2% من يونيو الماضي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز»، لآراء اقتصاديين توقع نموا شهريا بنسبة 0.4% في يوليو الماضي، وفق وكالة «رويترز».

رفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة
ومن المقرر أن يرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% ابتداء من أكتوبر، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرك.

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وأعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة «أوفغيم»، أواخر أغسطس الماضي، أن السقف سيرتفع من 1.971 جنيه إسترليني سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3.549 جنيه إسترليني بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصا منذ الحرب في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

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