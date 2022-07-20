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التضخم في بريطانيا يسجل 9.4% خلال يونيو.. الأعلى منذ 40 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 08:07 مساء
التضخم في بريطانيا يسجل 9.4% خلال يونيو.. الأعلى منذ 40 عاما
عملات نقدية بريطانية. (الإنترنت)
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تسارعت وتيرة التضخم في المملكة المتحدة في يونيو لتصل إلى 9.4% بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ أربعين عامًا، تغذيها أسعار المحروقات والمواد الغذائية على خلفية أزمة غلاء معيشية.

وبلغ معدل التضخم في مايو 9.1% بحسب المكتب الوطني للإحصاءات في تقريره الشهري الذي صدر الأربعاء، وفق «فرانس برس».

 التضخم قد يتجاوز نسبة 11%
وقال وزير الاقتصاد والمال، ناظم الزهاوي، «تواجه دول العالم ارتفاعًا في الأسعار، وأدرك جيدًا الصعوبة التي يعانيها الناس في المملكة المتحدة، لذا نعمل إلى جانب بنك إنجلترا لتخفيضها».

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ويرى بنك إنجلترا المركزي أن التضخم قد يتجاوز نسبة 11% في نهاية العام الحالي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الكبير في أسعار الغاز جراء ذلك والتوترات في سوق العمل.

 تسريع وتيرة رفع نسب الفائد
وحذر محافظ البنك أندرو بايلي، الثلاثاء، من أن المصرف المركزي البريطاني قد يسرع وتيرة رفع نسب الفائدة عبر زيادتها 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في أغسطس، في محاولة للجم الارتفاع الهائل للأسعار.

وقالت آنا ليش، خبيرة الاقتصاد في «سي بي آي» أكبر منظمة لأصحاب العمل في المملكة المتحدة، «بلغ التضخم مستوى غير مسبوق منذ عقود عدة في يونيو. لا تزال سوق العمل تشهد توترات، والضغوط على الأسعار في العالم قوية، ونتوقع رفعًا جديدًا في سقف تعريفات الكهرباء». وأضافت: «نتيجة لذلك يرجح أن يبقى التضخم مرتفعًا لبقية السنة ما يقضم مزيدًا من دخل الأسر».

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