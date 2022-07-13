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ارتفاع التضخم يخفض توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 02:24 مساء
ارتفاع التضخم يخفض توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد أميركا
العلم الأميركي أمام بورصة «وول ستريت» في نيويورك، 30 إبريل 2020. (أ ف ب)
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خفض أمس صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 لتهبط إلى 2.3% من 2.9% التي أعلنها في نهايات يونيو المنصرم، وجاء خفض توقعات النمو نتيجة لبيانات التضخم الصادرة من المؤسسات الأميركية.

وقال الصندوق إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد في خفض معدل التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من العام المقبل، مقارنة مع توقعات لبلوغ التضخم 6.6% بالربع الرابع من العام 2022، وفقًا لموقع «انفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

ومع ذلك أشار صندق النقد إلى أن الأولوية الآن يجب أن تركز على الإسراع في إبطاء النمو بالأجور والأسعار دون التسبب في ركود.

ولا تعني قوة مؤشر الدولار الأميركي الصاعد أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة، فالكل يعرف حجم الأزمة ثلاثية الأبعاد التي تواجه الاقتصاد الغربي كله وهي التضخم والركود والحرب الروسية.

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