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«المركزي» التركي يخفض مؤشر الفائدة الرئيسي رغم التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 08:42 صباحا
«المركزي» التركي يخفض مؤشر الفائدة الرئيسي رغم التضخم
محل لصرف العملات في أنقرة، 24 مايو 2022. (أ ف ب)
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خفض البنك المركزي التركي، الخميس، مؤشر الفائدة الرئيسي من 14% إلى 13% رغم الارتفاع الهائل للتضخم إلى 80%، معللا قراره بـ«عدم استقرار النمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية».

وحافظ البنك المركزي التركي على استقرار المؤشر منذ ديسمبر الماضي بعد أن اضطُره الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى خفضه من 19% إلى 14% خلال الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر. يعتبر الرئيس التركي أن نسبة الفائدة المرتفعة تتسبب في التضخم، خلافًا لخبراء الاقتصاد. وساهمت سياسته النقدية في تراجع قيمة العملة المحلية بنسبة 44% مقابل الدولار في العام 2021. كما خسرت الليرة التركية أكثر من 25% مقابل الدولار منذ مطلع يناير رغم تدخل البنك المركزي وإعلان نهاية يونيو دعم الليرة التركية، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبعا لهذا الانهيار ارتفعت نسبة التضخم بشكل مهول إلى 79.6% خلال عام في شهر يوليو وفقا للأرقام الرسمية وهذا الرقم هو الأعلى منذ 24 عاما وقبل 11 شهرا من انتخابات رئاسية تتوقع استطلاعات الرأي أن تشتد فيها المنافسة.

- استقرار نسبة التضخم السنوي في تركيا

إردوغان يرغب في خفض جديد للفائدة
ومطلع يونيو قال الرئيس التركي وفي خطوة أخرى معاكسة لرأي خيراء الاقتصاد، إنه يرغب من جديد في خفض نسبة الفائدة. وقال المحلل الاقتصادي في وكالة «بلواسات مانجمينت» والخبير في الاقتصاد التركي تيموتي آش، في تغريدة على «تويتر»: «بلا معنى: مع بتضخم بنسبة 80% ويستمر في الارتفاع، البنك المركزي التركي يخفض الفائدة بشكل غير متوقع».

وقدر البنك المركزي الأسبوع الفائت أن تستقر نسبة التضخم في مستوى 70.6%. وتشهد تركيا تضخما برقمين منذ مطلع العام 2017 ولم يشهد ارتفاع الأسعار مثيلا منذ وصول حزب الرئيس التركي «العدالة والتنمية» إلى الحكم في العام 2002. وتتهم المعارضة واقتصاديون مستقلون «الديوان الوطني للاحصاء» (تويك) بالتقليل من حجم التضخم إلى أكثر من النصف.

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