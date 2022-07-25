دعوة إلى الإضراب في «لوفتهانزا» الألمانية مع توقع تأخير وإلغاء رحلات

القاهرة - بوابة الوسط

دعت إحدى النقابات الرئيسية في شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، الإثنين، موظفي الشركة العاملين على الأرض إلى إضراب الأربعاء في إطار نزاع على الأجور معلنة «تأخير وإلغاء» رحلات، فيما تشهد المرحلة الحالية توترًا في أوساط الطيران الأوروبية.

وجهت نقابة «فيردي» دعوة إلى الإضراب من الأربعاء عند الساعة 03.45 (01.45 ت غ) حتى الساعة 06.00 من يوم الخميس (الساعة 04.00 ت غ) «لزيادة الضغوط» على الإدارة في إطار المطالبة برفع الأجور بنسبة 9.5% على ما جاء في بيان، بحسب «فرانس برس».

ولم تحدد مجموعة «لوفتهانزا» كبرى شركات النقل الجوي الأوروبية حتى الآن تداعيات هذا التحرك على المسافرين في وقت يعانيه الركاب أصلًا من انتظار طويل في المطارات وإلغاء رحلات كثيرة بسبب نقص في الموظفين.

مطار فرانكفورت ينوي تخفيف جدول الرحلات

وقد ألغت «لوفتهانزا» حتى الآن نحو ستة آلاف رحلة هذا الصيف، في حين ينوي مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية تخفيف جدول الرحلات «من أجل تحسين استقرار العمليات الجوية» التي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب العطل الصيفية.

ويشمل إضراب الأربعاء العاملين على الأرض، لا سيما عمال الصيانة، فضلًا عن سائقي آليات قطر الطائرات وهم أساسيون في تشغيل المطار. وأكدت النقابة: «ستحصل الكثير من عمليات الإلغاء والتأخير».

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وقالت المسؤولة في النقابة، كريستين بيله، «الوضع في المطارات يتفاقم، والموظفون يتعرضون لضغوط متزايدة بسبب النقص الكبير في عدد العاملين والتضخم الكبير وغياب أي زيادة على الأجور منذ ثلاث سنوات».

رفع القيود الصحية التى تعاني اشركات الطيران منها

ومنذ رفع القيود الصحية مطلع السنة، تعاني شركات الطيران والمطارات في تلبية الطلب الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا بعد بطء في الحركة استمر سنتين خسر خلالهما هذا القطاع الكثير من موظفيه.

ويعاني قطاع الطيران الألماني راهنًا نقصًا في الموظفين يبلغ سبعة آلاف شخص على ما أظهرت دراسة للمعهد الاقتصادي (IW) صدرت في نهاية يونيو. وقال خبراء الاقتصاد يومها إن «الكثير من الموظفين بحثوا عن عمل في قطاعات أخرى وهم غير متوافرين راهنًا للعمل تلبية لارتفاع الطلب».