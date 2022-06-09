نقص عدد الموظفين يجبر «لوفتهانزا» على إلغاء 900 رحلة جوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الملاحة الجوية الألمانية العملاقة «لوفتهانزا»، اليوم الخميس، إلغاء نحو 900 رحلة في يوليو، في سياق نقص في عدد الموظفين يؤثر على قطاع الطيران الأوروبي بأكمله.

ورحبت «لوفتهانزا» في بيان بارتفاع عدد الحجوزات مع التخلي عن غالبية قيود احتواء كوفيد في أوروبا، لكنها أقرت بعجزها عن تلبية زيادة الطلب، حسب وكالة «فرانس برس».

البنية التحتية لم تتعاف من تبعات كورونا

وأوضحت الشركة أن «البنية التحتية لم تتعافَ تماما بعد من أخطر أزمة عاناها الطيران» بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي مواجهة الصعوبات المالية ونقص الموظفين، قررت الشركة إلغاء 900 رحلة في ألمانيا وأوروبا كانت مقررة أيام الجمعة وعطل نهاية الأسبوع من فرانكفورت وميونيخ وإليهما في يوليو.

وتمثل تلك الرحلات 5% من إجمالي المقاعد المتاحة عادة للحجز. وقالت شركة «يورو وينغز» المنخفضة التكلفة التابعة لـ «لوفتهانزا» في البيان نفسه إنها اضطرت إلى إلغاء مئات من الرحلات الجوية في يوليو.

و«لوفتهانزا» ليست أول شركة أوروبية تلغي رحلات بسبب نقص الموظفين، فقدت ألغت شركة «كاي إل إم» الهولندية عشرات الرحلات في مايو.

النقص يشمل موظفي المطارات ومراقبة الحركة الجوية

وإضافة إلى شركات الطيران، هناك أيضا نقص في الموظفين في المطارات ومراقبة الحركة الجوية، ويواجه القطاع صعوبة في إعادة التوظيف كون سوق العمل «ضيقة للغاية في أنحاء أوروبا»، وفق «يانكوفيتش».

وخلال عامين من الأزمة الصحية والقيود، تكبدت «لوفتهانزا» خسائر فادحة وألغت أكثر من 30 ألف وظيفة. وقالت الشركة إن من حجزوا مقاعد في الرحلات الملغاة سيتم إخطارهم وتغيير حجوزاتهم.

ولتجنب ازدحام المطارات، أوصت الشركة ركابها بأن يأتوا مبكرا وأن يقوموا بتسجيل الوصول عبر الإنترنت وتقليل حقائب اليد الخاصة بهم إلى الحد الأدنى.

وكانت «لوفتهانزا» رحبت في مايو الماضي بالزيادة المستمرة في الحجوزات وتوقعت صيفا قياسيا من ناحية عدد السياح.