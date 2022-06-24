«لوفتهانزا» تلغي نحو 3 آلاف رحلة صيفية بسبب نقص عدد الموظفين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الطيران العملاقة «لوفتهانزا»، الخميس، أنها ألغت أكثر من ثلاثة آلاف رحلة هذا الصيف، بسبب نقص الموظفين والإضرابات وفيروس «كوفيد-19».

وتشمل موجة الإلغاء الجديدة المعلنة الخميس 2200 رحلة جوية، أي نحو 3% من برنامج رحلاتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الشركة ألغت في التاسع من يونيو الجاري، 5% من رحلاتها الصيفية (900 رحلة) أيام الجمعة، وفي عطل نهاية الأسبوع، مشيرة إلى «نقص في الموظفين يعانيه قطاع الطيران الأوروبي بأكمله».

- نقص عدد الموظفين يجبر «لوفتهانزا» على إلغاء 900 رحلة جوية

كما أعلنت شركة «يورو وينغز» منخفضة التكلفة التابعة لها، أنها اضطرت إلى إلغاء «مئات الرحلات الجوية» في يوليو.

ويرتبط النقص في الموظفين «خصوصا بالمطارات والخدمات الأرضية وأمن الطيران وبالتالي الشركات أيضا»، وفق ما أوضحت الشركة في بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «إضرابات المراقبين الجويين والطقس، وقبل كل شيء زيادة الإصابات بفيروس (كوفيد-19) تلقي بعبء إضافي»، مشيرة إلى زيادة في الإجازات المرضية في الأيام الأخيرة.

ونتيجة ذلك، ألغت المجموعة 2200 رحلة، من أصل 80 ألفا من فرانكفورت وميونيخ وإليها، تشمل خصوصا الرحلات الداخلية والأوروبية، ولم تعد عمليات الإلغاء تتعلق بعطل نهاية الأسبوع فحسب، بل تشمل أيضا بقية أيام الأسبوع.

وهذا القرار «الحتمي» يضمن «مزي الاستقرار لبرنامج الطيران طوال الصيف» عبر تجنب «عبء زائد على العمليات الأرضية خلال ساعات الذروة»، وفق «لوفتهانزا».

ومنذ رفع القيود الصحية في العديد من الدول وأبرزها المملكة المتحدة في بداية العام، تواجه شركات النقل صعوبات في تلبية الزيادة في الطلب، ويرجع ذلك أساسا إلى النقص الحاد في عدد الموظفين.

وتشهد مطارات بريطانيا اضطرابات شديدة منذ أسابيع، أبرز مظاهرها تشكل طوابير طويلة وإلغاءات متتالية لرحلات شركات «إيزي جيت» و«الخطوط الجوية البريطانية» و«توي» و«ويز إير».