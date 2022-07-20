الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

وافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست التي جرى تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب أن تصدّق عليه الحكومات ليجري نشره الخميس في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيز التنفيذ، وفق «فرانس برس».

خفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد

واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا، الأربعاء، باستخدام الغاز «سلاحًا» ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري، داعية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل.

وأضافت عند تقديمها خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد «روسيا تمارس ابتزازًا وتستخدم الغاز سلاحًا. وفي حال حصول انقطاع كبير لا بل كامل في إمدادات الغاز (الروسية) يحب أن تكون أوروبا مستعدة».

- الاتحاد الأوروبي سيستهدف الذهب الروسي في عقوباته المقبلة

- غدا.. الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات على روسيا

أعلن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ، يوم الجمعة الماضية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم استهداف صادرات الذهب الروسي في الرزمة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا طبقا لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو، على ما

وقال سيفكوفيتش إن التكتل الأوروبي سيسعى كذلك «لإغلاق سبل الإفلات» من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات السابقة على روسيا، بعدما نصت الحزمة السادسة على حظر معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة.

عقوبات أميركية

وفي يونيو الماضي، بدأت الولايات المتحدة تنفيذ عقوبات ضد موسكو أُقرت خلال قمة مجموعة السبع، من بينها فرض حظر على واردات الذهب من روسيا وعقوبات جديدة على صناعتها الدفاعية، كما أعلنت الخزانة الأميركية. وأوضحت الخزانة في بيان أن «الإجراءات التي اتُخذت تستهدف في الصميم قدرات روسيا على تطوير ونشر أسلحة وتقنيات مستخدمة في حرب فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا».

واستهدفت العقوبات 70 كيانا روسيا، من بينها مجموعة «روستيك» لصناعة الأسلحة التي تعتبرها واشنطن «حجر الزاوية» لصناعتي الدفاع والتكنولوجيا الروسيتين.