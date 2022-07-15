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الاتحاد الأوروبي سيستهدف الذهب الروسي في عقوباته المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 10:56 صباحا
الاتحاد الأوروبي سيستهدف الذهب الروسي في عقوباته المقبلة
أعلام أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف. (أ ف ب)
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يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في الرزمة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا طبقا لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو، على ما أعلن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ.

وقال سيفكوفيتش إن التكتل الأوروبي سيسعى كذلك «لإغلاق سبل الإفلات» من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات السابقة على روسيا، بعدما نصت الحزمة السادسة على حظر معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة، وفق وكالة «فرانس برس».

عقوبات أميركية
وفي يونيو الماضي، بدأت الولايات المتحدة تنفيذ عقوبات ضد موسكو أُقرت خلال قمة مجموعة السبع، من بينها فرض حظر على واردات الذهب من روسيا وعقوبات جديدة على صناعتها الدفاعية، كما أعلنت الخزانة الأميركية. وأوضحت الخزانة في بيان أن «الإجراءات التي اتُخذت  تستهدف في الصميم قدرات روسيا على تطوير ونشر أسلحة وتقنيات مستخدمة في حرب فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا».

واستهدفت العقوبات 70 كيانًا روسيًا، من بينها مجموعة «روستيك» لصناعة الأسلحة التي تعتبرها واشنطن «حجر الزاوية» لصناعتي الدفاع والتكنولوجيا الروسيتين.

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