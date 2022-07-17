غدا.. الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد العقوبات على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تشديد العقوبات على روسيا، في وقت تتَّهم موسكو بنشر قاذفات بهدف إطلاق صواريخ انطلاقًا من محطة زابوريغيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا.

وسيتعين على وزراء الاتحاد الأوروبي النظر في أمور عدة، بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا، ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي، بحسب «يورو نيوز».

- الاتحاد الأوروبي سيستهدف الذهب الروسي في عقوباته المقبلة

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، «على موسكو أن تستمر في دفع ثمن باهظ لعدوانها». بينما لا يتوقع مسؤول أوروبي كبير، اتخاذ أي قرار خلال مناقشة أولية في بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.

والمملكة المتحدة هي أكبر مشترٍ للذهب الروسي (290 طنًا العام 2020، بمبلغ 16.9 مليار دولار).

كلفة الحرب على أوكرانيا

من جهتها قالت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين خلال اجتماع في بالي انتهى السبت، من دون صدور بيان مشترك بسبب غياب التوافق، إن كلفة الحرب على أوكرانيا يشعر بها أيضًا باقي العالم.

واعتبرت وزيرة المال الكندية كريستيا فريلاند، أن مشاركة روسيا في اجتماع بالي «عبثية» و«تشبه دعوة مفتعل حريق إلى اجتماع لرجال الإطفاء».