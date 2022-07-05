Atwasat

تراجع أسعار النفط مع اتساع تفشي «كورونا» في الصين وانخفاض إنتاج «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 03:21 مساء
تراجع أسعار النفط مع اتساع تفشي «كورونا» في الصين وانخفاض إنتاج «أوبك»
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
alwasat radio

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% أمس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل انخفاض إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، واتساع تفشي «كورونا» في الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام (برنت) تسليم سبتمبر، بنسبة 0.9% إلى 112.52 دولار للبرميل، فيما شهدت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط تسوية أغسطس، ارتفاعا طفيفا إلى 108.53 دولار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وعاد التركيز لينصب على احتمال حدوث تباطؤ عالمي، بعدما أظهر استطلاع أن نمو الأعمال في منطقة اليورو، شهد المزيد من التباطؤ الشهر الماضي، ربما بسبب الضغوط التضخمية.

- تحذير من احتمال تراجع صادرات الغاز النرويجية

كما أضافت مؤشرات أولية على تفشي كورونا في الصين، إلى المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي.

إضراب في النرويج
وفي النرويج، بدأ عمال المنشآت البحرية إضرابا اليوم، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى خفض إنتاج النفط والغاز بما يصل إلى 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوم غد الأربعاء، ويطالب العمال برفع الأجور للتعويض عن ارتفاع التضخم.

وأكدت وزارة العمل النرويجية أنها تتابع الخلاف «عن كثب»، وستتدخل إذا حدثت تطورات استثنائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»

الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
السعودية تخصص 10.4 مليار ريال مساعدة لأسر في مواجهة التضخم
السعودية تخصص 10.4 مليار ريال مساعدة لأسر في مواجهة التضخم
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
محادثات أميركية صينية حول التجارة وسط تضخم شديد
محادثات أميركية صينية حول التجارة وسط تضخم شديد
اليورو في أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
اليورو في أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
«شل» تنضم لمشروع تطوير أكبر حقل للغاز في العالم بقطر
«شل» تنضم لمشروع تطوير أكبر حقل للغاز في العالم بقطر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج ......
ألمانيا تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها بالغاز
ألمانيا تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها بالغاز...
المزيد
النفط ينخفض بنسبة 5% مع مخاوف «كوفيد-19»
النفط ينخفض بنسبة 5% مع مخاوف «كوفيد-19»...
تراجع أسعار النفط مع اتساع تفشي «كورونا» في الصين وانخفاض إنتاج «أوبك»
تراجع أسعار النفط مع اتساع تفشي «كورونا» في الصين وانخفاض ......
تحذير من احتمال تراجع صادرات الغاز النرويجية
تحذير من احتمال تراجع صادرات الغاز النرويجية...
«شل» تنضم لمشروع تطوير أكبر حقل للغاز في العالم بقطر
«شل» تنضم لمشروع تطوير أكبر حقل للغاز في العالم بقطر...
اليورو في أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
اليورو في أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط