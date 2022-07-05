تراجع أسعار النفط مع اتساع تفشي «كورونا» في الصين وانخفاض إنتاج «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% أمس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل انخفاض إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، واتساع تفشي «كورونا» في الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام (برنت) تسليم سبتمبر، بنسبة 0.9% إلى 112.52 دولار للبرميل، فيما شهدت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط تسوية أغسطس، ارتفاعا طفيفا إلى 108.53 دولار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وعاد التركيز لينصب على احتمال حدوث تباطؤ عالمي، بعدما أظهر استطلاع أن نمو الأعمال في منطقة اليورو، شهد المزيد من التباطؤ الشهر الماضي، ربما بسبب الضغوط التضخمية.

- تحذير من احتمال تراجع صادرات الغاز النرويجية

كما أضافت مؤشرات أولية على تفشي كورونا في الصين، إلى المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي.

إضراب في النرويج

وفي النرويج، بدأ عمال المنشآت البحرية إضرابا اليوم، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى خفض إنتاج النفط والغاز بما يصل إلى 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوم غد الأربعاء، ويطالب العمال برفع الأجور للتعويض عن ارتفاع التضخم.

وأكدت وزارة العمل النرويجية أنها تتابع الخلاف «عن كثب»، وستتدخل إذا حدثت تطورات استثنائية.