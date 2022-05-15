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مصر تقدر كلفة الأثر المباشر لحرب أوكرانيا على موازنتها بـ130 مليار جنيه سنويا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 02:57 مساء
مصر تقدر كلفة الأثر المباشر لحرب أوكرانيا على موازنتها بـ130 مليار جنيه سنويا
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن مصر تقدر كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية-الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن البلاد تقدر كلفة الأثر غير المباشر للحرب الروسية-الأوكرانية على موازنتها عند 335 مليار جنيه سنويًا، بحسب وكالة «رويترز».

ومن أجل تدارك هذا الأثر، قال مدبولي إن بلاده تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% حاليًا إلى 65% خلال ثلاث سنوات.

وتابع أن الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار مكافحتها لآثار الصعوبات الاقتصادية العالمية الراهنة.

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وعلى سبيل المثال، اشترت مصر نحو 1.75 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي، بحسب مسؤول في وزارة الزراعة المصرية.

مصر حصدت 1.5 مليون فدان من القمح المحلي
وقال رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة، عباس الشناوي، إن مصر حصدت 1.5 مليون فدان من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد.

وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا، وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.

لكن الهند حظرت صادرات القمح السبت، بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة الحر إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

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