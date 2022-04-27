جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت جمهورية أفريقيا الوسطى، ثاني أقل الدول تطورًا في العالم بحسب الأمم المتحدة، البتكوين كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الأفريقي، وشرَّعت استخدام العملات المشفرة، على ما أعلنت الرئاسة الأربعاء، مشيرة إلى أنها أول دولة في أفريقيا تقوم بذلك.

أقر نواب الجمعية الوطنية «بالإجماع» قانون «ينظم العملة المشفرة في جمهورية أفريقيا الوسطى» وصادق عليه الرئيس فوستان أركانغ تواديرا، وفق ما أكد أوبيد نامسيو، وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية، في بيان، مشيرًا إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى هي «أول دولة في أفريقيا تعتد البتكوين كعملة مرجعية»، بحسب «فرانس برس».

السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البتكوين عملة قانونية

في 7 سبتمبر 2021، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البتكوين عملة قانونية، وحذر صندوق النقد الدولي على الفور بقرار يهدد «الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك».

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وترى رئاسة الجمهورية، على العكس من ذلك، أن «هذا الاجراء يضع جمهورية أفريقيا الوسطى على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم». وتشهد البلاد حربًا أهلية منذ تسع سنوات تقريبًا.