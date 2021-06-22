«بيتكوين» تنخفض لأدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر

صورة رمزية لعملة «بيتكوين» الرقمية. (أرشيفية، الإنترنت)

انخفض سعر العملة المشفرة «بيتكوين» دون 30 ألف دولار، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ نهاية يناير، لتكون بذلك أول عملة مشفرة تعاني من الجهود الصينية لتنظيم هذه السوق اللا مركزية.

في قرابة الساعة 13,20 بتوقيت غرينتش تم تداول «بيتكوين» في مقابل 29662 دولار (متراجعا 8,95%) بعدما وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر مع 29334 دولارا قرابة الساعة 12,45 ت غ، وفق «فرانس برس».

العملة المشفرة

وتبقى هذه العملة المشفرة شديدة التقلب مرتفعة بنسبة 2,2% مقارنة بسعرها في مطلع العام، لكنها انخفضت بنسبة 54% عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق حين وصلت في منتصف أبريل إلى 64870 دولارا.

وقال المحلل لدى «ثينكماركيتس» فؤاد رزاقزاده: «القلق الناجم عن تشدد الحكومة الصينية والخوف من أن قبول «بيتكوين» والعملات المشفرة الأخرى سيتأخر بسبب تأثيرها البيئي، يلقيان بثقلهما على السوق». وتشن الحكومة الصينية حملة نشطة لـ«بيتكوين».

«تيسلا» تهتم بـ«بيتكوين»

وأفاد منتجون سابقون لعملات مشفرة أن مزودي الطاقة في إقليم سيتشوان الصيني تلقوا الأوامر بوقف توفير التيار الكهربائي للشركات التي تنتج البتكوين قبل يوم الأحد. وأوضح تيمو امدين، المحلل المتخصص بالعملات المشفرة: «هذا الموقف يشكل ضربة قوية جديدة للسوق». وكانت «بيتكوين» باشرت السنة على ارتفاع كبير، وباتت تجذب المزيد من مؤسسات الاستثمار.

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فمنذ نهاية العام 2020 باتت منصات دفع إلكترونية مثل «بايبال» ومصارف في وول ستريت مرورا بمجموعات صناعية مثل «تيسلا» تهتم بـ«بيتكوين».

وأدى ذلك إلى توسع سوق العملات المشفرة لتصل إلى 2500 مليار دولار تقريبا في منتصف مايو. لكن منذ تشديد الصين اللهجة، تعاني «بيتكوين» من انتقادات حول استهلاكها الكبير للكهرباء.