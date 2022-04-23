ارتفاع مخزون العاز الطبيعي في الولايات المتحدة بـ53 مليار متر معكب

القاهرة - بوابة الوسط

زادت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بواقع 53 مليار متر مكعب خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» اليوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيادة تمثل قراءة سلبية بالنسبة للأسعار حول العالم، وقد جاءت الزيادة «أسوأ من المتوقع»، وهو ما ستكون له انعكاسات ملحوظة على أسعار الأسبوع الجاري.

هل تتغير أسعار الغاز الطبيعي بعد زيادة المخزون الاميركي؟

وجرى تداول عقود الغاز الطبيعي خلال التعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 1.55%، واستقرت عند مستوى 6.835 دولار لكل مليون وحدة حرارية اليوم، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، حسب موقع investing المتخصص في رصد أسواق المال والسلع.

وتصدر إدارة الطاقة الأميركية بيانات مخزونات الغاز الطبيعي بشكل أسبوعي لقياس التغير في المخزونات تحت الأرض بالقدم المكعب، وهو مؤشر أميركي بالأساس إلا أنه يؤثر بقوة على أسعار الغاز في تعاملات سوق السلع.