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خبراء الطاقة في بريطانيا يحذرون من ارتفاع «كارثي» في أسعار الكهرباء الشتاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 09:09 مساء
خبراء الطاقة في بريطانيا يحذرون من ارتفاع «كارثي» في أسعار الكهرباء الشتاء المقبل
سيارات تقف في طابور عند محطة لمجموعة "بريتيش بتروليوم" في غرب لندن. (أ ف ب)
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حذر خبراء الطاقة، الثلاثاء، من أن ارتفاعات أسعار الطاقة الشتاء المقبل ستكون «كارثية» وقد تدفع 30 إلى 40% من المستهلكين البريطانيين إلى الفقر في مجال الطاقة، داعية «داونينغ ستريت» للتحرك.

واعلن كيث أندرسون، مدير شركة كهرباء «سكوتش باور» ScottishPower أمام لجنة برلمانية «خلال فصل الصيف سينخفض استهلاك (الأسر البريطانية)، وبالتالي سيكون من الأسهل تسديد الفواتير»، ولكن مع توقع ارتفاع جديد في الأسعار أكتوبر على الأفراد «سيصبح الأمر كارثيًا وفظيعًا حقًا»، بحسب «فرانس برس».

وقد يترجم ذلك «بزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون فقر الوقود إلى ما بين 30 و40%» وهي «زيادة غير مسبوقة تتطلب إجراءً غير مسبوق من جانب الحكومة» كما قال مايكل لويس المدير العام لشركة كهرباء «E.ON» البريطانية.

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واستمعت لجنة الطاقة في البرلمان البريطاني، صباح الثلاثاء، إلى العديد من قادة شركات الطاقة الذين حثوا الحكومة على بذل مزيد الجهد للتعامل مع الارتفاع العالمي في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.

 ارتفاعًا بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة المنزلية 
وشهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا هائلًا بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة المنزلية في أبريل، وقد يرتفع بشكل كبير مرة أخرى في أكتوبر عندما تتم مراجعته في المرة المقبلة.

وقال رئيس فرع «EDF» في المملكة المتحدة، سيموني روسي، «في الأشهر الأخيرة شهدنا زيادة بنسبة 40% للاتصالات الواردة من العملاء القلقين بشأن ديونهم» المرتبطة بفواتير الطاقة. وأوضح: «هذه ليست سوى الإشارة الأولى» لتأثير الأزمة على الأسر.

وأعلن وزير المالية ريشي سوناك، الشهر الماضي، عديد الإجراءات الضريبية، لا سيما على الوقود، بعد دعم القوة الشرائية التي تم إعلانها في فبراير بتسعة مليارات جنيه. لكنه واجه انتقادات واتهم باتخاذ خطوات محدودة للغاية.

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