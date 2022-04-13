بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى إيجاد منافذ جديدة للوقود الأحفوري الذي تنتجه بلاده، في الوقت الذي يبحث فيه الأوروبيون في تشديد عقوباتهم على النفط والغاز الروسي.

قال بوتين في كلمة مخصصة لمنطقة القطب الشمالي الروسية «لدينا خيارات وفرص بديلة متاحة. أما بالنسبة للنفط والغاز والفحم الروسي، فسنكون قادرين على زيادة استهلاكها في السوق المحلية (...) وتعزيز إيصال موارد الطاقة إلى مناطق أخرى في العالم تحتاجها حقًا»، وفق «فرانس برس».

تعطل سلاسل النقل والعمليات

وأكد أنه «بسبب تصرفات الدول غير الصديقة، تعطلت سلاسل النقل والعمليات(...) وهذا بالطبع يخلق صعوبات لنا، لكننا نملك الموارد والفرص لإيجاد حلول بديلة بسرعة».

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لم يكشف بوتين عن الدول التي كان يقصدها، لكن الصين التي لا تكف شهيتها للمحروقات عن النمو، تقع على حدود روسيا. وتأتي هذه التصريحات في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي تشديد عقوباته على قطاعات الطاقة الروسية ردًا على التدخل العسكري الروسي في اوكرانيا.

فرض حظر محتمل على الغاز الروسي

وتدور مناقشات ساخنة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على الغاز الروسي، إذ أن ألمانيا تعد أحد أبرز المعارضين لوقف هذه الواردات التي تعتمد عليها بشكل فوري.

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان فرض حظر على الفحم الروسي، وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أنها ستقترح تخلي الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول العام 2027.