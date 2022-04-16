الصين توقف شراء اللحوم من شركات برازيلية لاحتواء منتجاتها على فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت الصين استيراد اللحوم من ثلاث شركات برازيلية لمدة أسبوع بعد اكتشاف احتواء شحنات هذه الشركات على حمض نووي من فيروس كورونا المستجد.

وقررت الإدارة العامة للجمارك في الصين تعليق استيراد الواردات من ثلاث شركات لتصدير اللحم البقري لمدة أسبوع، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن سفارة البرازيل في بكين.

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ويبدأ سريان القرار من اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الفنيين اكتشفوا وجود حمض نووي من فيروس كورونا على الأغلفة الخارجية لأربع دفعات من المنتجات المجمدة المرسلة إلى الصين من شركات: «جيه.بي.إس ومارفيج وناتورافريج»؛ فيما لم ترد الشركات على الفور على طلبات للتعليق.

والصين هي ثاني مستورد للحوم البرازيلية بعد هونغ كونغ، مع واردات تجاوزت قيمتها 703 ملايين دولا في العام 2016، وقد قررت بكين في العام 2017 وقف استيراد اللحوم البرازيلية، وذلك بجانب دول الاتحاد الأوروبي ومصر وتشيلي بسبب فضيحة غش في المنتجات.

ويعمل أكثر من سبعة ملايين شخص في قطاع اللحوم في البرازيل، وهو القطاع الذي يشكل 15% من صادرات البلاد.