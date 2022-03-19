ألمانيا قلقة بسبب إمدادات الغاز للشتاء المقبل حال قطعها من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، السبت، أن بلاده، التي تعتمد بشدة على روسيا لإمدادها بالغاز، قد تعاني نقصًا في الشتاء المقبل.

وقال هابيك، في مقابلة مع إذاعة «دويتشلاند فونك» إن التزود بالغاز «ليس مضمونًا تمامًا بعد». وحذر من أنه «إذا لم تحصل ألمانيا على مزيد الغاز للشتاء المقبل وإذا قُطعت الإمدادات من روسيا، فلن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لتدفئة جميع المنازل وتشغيل جميع الصناعات»، وفق «فرانس برس».

زيارة إلى قطر والإمارات

وأضاف هابيك أن حكومة أكبر اقتصاد في أوروبا تستعد لهذا الاحتمال «الذي نأمل تجنبه». ويتوجه الوزير الألماني، السبت، إلى قطر إحدى الدول الثلاث الكبرى المصدرة للغاز الطبيعي المسال، وتنوي الدول الأوروبية الاعتماد عليها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. ثم يزور هابيك الإمارات العربية المتحدة.

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ويعتبر الوضع حساسًا بشكل خاص بالنسبة لألمانيا، حيث نصف واردات الغاز من روسيا. وهذا الأسبوع، زار هابيك الذي يشغل أيضًا منصب وزير المناخ، النرويج المنتج الرئيسي للغاز، بعد رحلة إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي.

معارضة حظر المحروقات الروسية

وواجهت برلين انتقادات بسبب معارضتها حظرًا فوريًّا للمحروقات الروسية في محاولة لتجفيف التدفقات المالية إلى موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا. واعتبرت الحكومة أن من شأن المقاطعة أن تزعزع استقرار الاقتصاد الألماني والمجتمع بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة وخطر النقص.

وشدد الوزير الألماني في مقابلة مع تلفزيون «أ ار دي» الرسمي، على الضرورة الملحة لـ«ضمان الإمدادات، قبل المضي قدمًا» في وقف الواردات الروسية، معترفًا بأن البعد الأخلاقي في تجارة المحروقات «غير موجود».

وتعرضت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر لانتقادات على الصعيد الدولي بسبب أوضاع حقوق الإنسان فيها، لا سيما قطر في إطار فوزها بتنظيم كأس العالم نهاية العام.