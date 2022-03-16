Atwasat

مصر.. تطبيق آلية لتسعير الخبز لمدة ثلاثة أشهر وحافز استثنائي للقمح المحلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 04:04 مساء
مصر.. تطبيق آلية لتسعير الخبز لمدة ثلاثة أشهر وحافز استثنائي للقمح المحلي
عامل يحمل الخبز. (الإنترنت)
alwasat radio

فوضت الحكومة المصرية وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن تطبق لمدة ثلاثة أشهر.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن التفويض جاء في ضوء تكليفات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «بدراسة تكلفة إنتاج رغف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره... وكذلك في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره»، بحسب وسائل إعلام محلية.

-  أسعار القمح تتراجع في «بورصة شيكاغو» بعد قرار روسيا بدء التصدير
-  «رويترز»: روسيا تستأنف تدريجيا صادرات القمح من موانئها على البحر الأسود

ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للمزارعين لتوريد ونقل القمح المحلي، بقيمة 65 جنيهًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالآتي:

865 جنيهًا للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875  جنيهًا للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23  قيراط، و885 جنيه للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وفق بيان الحكومة المصرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «السويحلي × المدينة» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «السويحلي × المدينة» في الدوري الممتاز
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
قناة «WTV» تبث استديو تحليليا قبل مواجهتي «السويحلي×المدينة» و«النصر×الهلال» في الدوري.. الأربعاء

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا قبل مواجهتي «السويحلي×المدينة» و«النصر×الهلال» في ...
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية

الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية
الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»

الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية برلين المعتمدين لدى ليبيا

مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية ...
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟

إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟
إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز الروسي

إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز...
موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية

موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا

«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا

إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا

«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أوبك» تقيم الطلب على النفط في أجواء عدم يقين «غير مسبوقة»
«أوبك» تقيم الطلب على النفط في أجواء عدم يقين «غير مسبوقة»
«الطاقة الدولية» تخشى من «صدمة» في عرض النفط العالمي
«الطاقة الدولية» تخشى من «صدمة» في عرض النفط العالمي
الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»
الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي ...
وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي لن تصل إلى الأسواق
وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي لن تصل إلى ...
انخفاض معدل التضخم السنوي في السودان إلى 258.4%
انخفاض معدل التضخم السنوي في السودان إلى 258.4%
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا...
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
المزيد
مصر.. تطبيق آلية لتسعير الخبز لمدة ثلاثة أشهر وحافز استثنائي للقمح المحلي
مصر.. تطبيق آلية لتسعير الخبز لمدة ثلاثة أشهر وحافز استثنائي......
إيطاليا: 95٪ من استهلاكنا للغاز الطبيعي مستورد من الخارج
إيطاليا: 95٪ من استهلاكنا للغاز الطبيعي مستورد من الخارج...
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد ......
انخفاض معدل التضخم السنوي في السودان إلى 258.4%
انخفاض معدل التضخم السنوي في السودان إلى 258.4%...
وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي لن تصل إلى الأسواق
وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي لن تصل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط