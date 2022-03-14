«رويترز»: روسيا تستأنف تدريجيا صادرات القمح من موانئها على البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

قال محللون اليوم الإثنين، لوكالة «رويترز» إن روسيا تستأنف تدريجيا تصدير القمح من موانئها على البحر الأسود، رغم أن حركة الملاحة في بحر آزوف ما زالت خاضعة لقيود.

وقالت شركة «إيكار» للاستشارات الزراعية في مذكرة «الصادرات مستمرة من جميع موانئ (تصدير الحبوب) الخمس على البحر الأسود»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وأضافت أن أسعار القمح الروسي لا تزال متقلبة جدا، مشيرة إلى أن سعر القمح، الذي يبلغ محتوى البروتين فيه 12.5%، للتسليم على ظهر السفينة (فوب) بلغ 415 دولارا للطن من موانئ البحر الأسود في 11 مارس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن «سوفكون»، وهي شركة استشارات أخرى، قولها إن الموانئ الروسية على البحر الأسود حمّلت 400 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي، وأن السفن كانت تدخل وتخرج من الموانئ هناك.

وأضافت «الملاحة الكاملة في بحر آزوف لا تزال متوقفة، لكن بعض السفن بدأت عبور مضيق كيرتش (إلى البحر الأسود)».

وقالت «سوفكون» إن المزارعين في السوق المحلية بدأوا في رفض التوقيع المسبق على العقود وسط طلب قوي من المصدرين والمشترين المحليين.

ولم يجر حتى الآن الموافقة على القرار الذي اتخذته روسيا في الآونة الأخيرة بتعليق صادرات الحبوب إلى بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق، لكن «سوفكون» قالت إن متعاملين في السوق أبلغوا بالفعل عن قيود غير رسمية على إمدادات الحبوب عبر خطوط السكك الحديدية من سيبيريا إلى كازاخستان.

وتراجعت صادرات القمح الروسي 45.4% منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من يوليو، بسبب قلة المحصول وضريبة صادرات جرى تحديدها عند 86.3 دولار للطن في الفترة من 16 إلى 22 مارس.

وقالت «سوفكون» إنه من المتوقع حدوث موجة صقيع في عدد من مناطق إنتاج القمح الشتوي في روسيا هذا الأسبوع، لكن الغطاء الثلجي الكثيف سيحافظ على سلامة البذور.