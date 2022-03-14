النفط يهبط 8 دولارات بفعل آمال محادثات «سلام أوكرانيا» والإغلاقات في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

هبطت أسعار النفط أكثر من ثمانية دولارات للبرميل أثناء التعاملات، اليوم الإثنين، نتيجة تعليق المستثمرين آمالهم على جهود دبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما، في حين أثارت قفزة في الإصابات بـ«كوفيد-19» في الصين ذعرًا في الأسواق، مع إغلاق عدد من المنشآت لمواجهة انتشار المرض.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 8.19 دولار، أو 7.28%، إلى 104.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت غرينتش.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 8.74 دولار، أو 8.02%، إلى 100.65 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب حادة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير الماضي وما زالا مرتفعين نحو 40% عن مستوياتهما في بداية العام 2022.