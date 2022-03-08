Atwasat

وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 04:40 مساء
وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط الروسي
غازبروم الروسية. (الإنترنت)
alwasat radio

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إعلان حظر على واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية الثلاثاء، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويُلقي بايدن كلمة عند الساعة 15.45 بتوقيت غرينتش يعلن فيها «خطوات تهدف إلى محاسبة روسيا على حربها غير المبررة» ضدّ أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

 «عواقب كارثية» على سوق النفط العالمية 
وحذرت روسيا، الإثنين، من «عواقب كارثية» على سوق النفط العالمية في حال فرض حظر على صادراتها النفطية، في وقت يبحث الغربيون عقوبات إضافية على موسكو لشنها هجومًا عسكريًّا على أوكرانيا.

-  «نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون كبار يزورون فنزويلا لاستئناف استيراد النفط
-  استمرار الحرب على أوكرانيا يدفع خام برنت إلى عتبة 140 دولارا للبرميل

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة، ألكسندر نوفاك، إنه «من الواضح تمامًا أن رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية»، مضيفًا أنه «لن يكون من الممكن التكهن بارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل، بل ربما أكثر»، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

 احتمال فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين 
أعلن البيت الأبيض، مساء أمس ، أن الرئيس الأميركي جو بايدن «لم يتخذ قرارًا حتى الآن» بشأن احتمال فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين ردًّا على غزو أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة، جين ساكي، إنه تمت مناقشة الموضوع، الإثنين، خلال مشاورات ضمت بايدن وقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مضيفة: «لدينا قدرات وإمكانات مختلفة»، في وقت تعارض ألمانيا خصوصًا أي حظر للغاز الروسي لأنها تعول عليه بشكل كبير، في حين تستورد الولايات المتحدة كميات محدودة من الخام الروسي.

تراجع وتيرة الارتفاع في أسعار النفط
تراجعت وتيرة الارتفاع في أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تداول العقود الآجلة لخام «برنت» عند 125 دولارًا للبرميل، أي أقل بنحو 10% من الجلسة الماضية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى منذ 14 عامًا. ويعكس الأمر ارتياحا بأن الأوروبيين لا يخططون للانضمام إلى حظر أميركي محتمل على واردات النفط الروسية، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.01 دولار أو 1.63٪ إلى 125 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.53 دولار أو 1.28٪ عند 120 دولارا للبرميل.

وقال المدير في شركة «كيديا كوموديتيز» في مومباي، أجاي كيديا، إنه إذا لم تتوقف الحرب في أوكرانيا، «يمكن لأسعار (برنت) أن تتجه نحو 156 أو 185 دولارًا للبرميل».

غير أن المسؤولين قالوا في وقت متأخر أمس الإثنين، في محاولة للحد من مكاسب الأسعار، إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في الحظر وحدها، ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للخام الروسي، خططا لفرض حظر على الطاقة.

وقال مسؤول أميركي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز» إنه لم يتخذ قرار نهائي لكن «من المرجح (مشاركة) الولايات المتحدة فقط إذا حدث» حظر. وتصدر روسيا نحو سبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن

سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين

إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
ليبيا «شيع وطي»!

ليبيا «شيع وطي»!
البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق

البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق
سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل

سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل
الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون

الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون
مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا

مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا
عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت
مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية

شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية
مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»

مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
البنك الدولي يوافق على مساعدة فورية لأوكرانيا
البنك الدولي يوافق على مساعدة فورية لأوكرانيا
أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش مجددا
أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش مجددا
سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن
سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن
%2.7 ارتفاعا في الإنتاج الصناعي الألماني خلال يناير
%2.7 ارتفاعا في الإنتاج الصناعي الألماني خلال يناير
شل تعلن نيتها «الانسحاب» من مشاريع النفط والغاز في روسيا
شل تعلن نيتها «الانسحاب» من مشاريع النفط والغاز في روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
المزيد
وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط الروسي
وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط ......
وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا لديها حلول لتصبح «مستقلة» عن الغاز الروسي
وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا لديها حلول لتصبح «مستقلة» عن ......
الوباء والحرب في أوكرانيا يربكان حكام المصارف المركزية
الوباء والحرب في أوكرانيا يربكان حكام المصارف المركزية...
شل تعلن نيتها «الانسحاب» من مشاريع النفط والغاز في روسيا
شل تعلن نيتها «الانسحاب» من مشاريع النفط والغاز في روسيا...
%2.7 ارتفاعا في الإنتاج الصناعي الألماني خلال يناير
%2.7 ارتفاعا في الإنتاج الصناعي الألماني خلال يناير...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط