وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إعلان حظر على واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية الثلاثاء، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويُلقي بايدن كلمة عند الساعة 15.45 بتوقيت غرينتش يعلن فيها «خطوات تهدف إلى محاسبة روسيا على حربها غير المبررة» ضدّ أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

«عواقب كارثية» على سوق النفط العالمية

وحذرت روسيا، الإثنين، من «عواقب كارثية» على سوق النفط العالمية في حال فرض حظر على صادراتها النفطية، في وقت يبحث الغربيون عقوبات إضافية على موسكو لشنها هجومًا عسكريًّا على أوكرانيا.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة، ألكسندر نوفاك، إنه «من الواضح تمامًا أن رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية»، مضيفًا أنه «لن يكون من الممكن التكهن بارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل، بل ربما أكثر»، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

احتمال فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين

أعلن البيت الأبيض، مساء أمس ، أن الرئيس الأميركي جو بايدن «لم يتخذ قرارًا حتى الآن» بشأن احتمال فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين ردًّا على غزو أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة، جين ساكي، إنه تمت مناقشة الموضوع، الإثنين، خلال مشاورات ضمت بايدن وقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مضيفة: «لدينا قدرات وإمكانات مختلفة»، في وقت تعارض ألمانيا خصوصًا أي حظر للغاز الروسي لأنها تعول عليه بشكل كبير، في حين تستورد الولايات المتحدة كميات محدودة من الخام الروسي.

تراجع وتيرة الارتفاع في أسعار النفط

تراجعت وتيرة الارتفاع في أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تداول العقود الآجلة لخام «برنت» عند 125 دولارًا للبرميل، أي أقل بنحو 10% من الجلسة الماضية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى منذ 14 عامًا. ويعكس الأمر ارتياحا بأن الأوروبيين لا يخططون للانضمام إلى حظر أميركي محتمل على واردات النفط الروسية، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.01 دولار أو 1.63٪ إلى 125 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.53 دولار أو 1.28٪ عند 120 دولارا للبرميل.

وقال المدير في شركة «كيديا كوموديتيز» في مومباي، أجاي كيديا، إنه إذا لم تتوقف الحرب في أوكرانيا، «يمكن لأسعار (برنت) أن تتجه نحو 156 أو 185 دولارًا للبرميل».

غير أن المسؤولين قالوا في وقت متأخر أمس الإثنين، في محاولة للحد من مكاسب الأسعار، إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في الحظر وحدها، ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للخام الروسي، خططا لفرض حظر على الطاقة.

وقال مسؤول أميركي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز» إنه لم يتخذ قرار نهائي لكن «من المرجح (مشاركة) الولايات المتحدة فقط إذا حدث» حظر. وتصدر روسيا نحو سبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية.