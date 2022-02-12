خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوزت العقود الآجلة لخام «برنت» 95 دولارًا للمرة الأولى منذ أكثر من 7 أعوام بعد تزايد المخاوف المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا، وارتفع خام «برنت» لتسليمات أبريل بنسبة 4.11%، ليبلغ 95.49 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام «غرب تكساس» تسليم مارس بنسبة 4.72%، ليباع بسعر 94.12 دولار للبرميل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وجاءت الارتفاعات رغم زيادة التضخم في الولايات المتحدة الذي أذكى المخاوف بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.

قفزة أسعار النفط

وتأتي قفزة أسعار النفط لتستكمل مسيرة المكاسب، وسط توقعات بأن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يوميا في الربع

الثالث من العام، وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الجاري، مع تعافي النشاط الصناعي الذي يزيد بدوره الطلب على الديزل، إضافة إلى انتعاش حركة النقل بشكل ملحوظ، ولا سيما النقل الجوي.

وقالت «أوبك» في تقرير أمس الأول، إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكثر حدة هذا العام مع تعافي الاقتصاد العالمي بقوة من تبعات الجائحة، وهو تطور من شأنه أن يدعم الأسعار التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ سبعة أعوام.

وقالت أوبك «إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام»، دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي في أعقاب ارتفاع حاد حجمه 5.7 مليون برميل يوميا في 2021.

وورد في التقرير الذي أصدرته، تعليقا على توقعات الطلب في 2022 «تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استنادا إلى استمرار تعاف اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة».

وذكرت «أوبك» في تعليق منفصل على توقعات الطلب لـ2022 «نظرًا إلى أنه من المتوقع أن تحقق معظم اقتصادات العالم نموًا أقوى فإن توقعات الطلب العالمي على النفط في المدى القريب في الجانب الإيجابي بالتأكيد».