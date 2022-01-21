تنظيم منتدى دافوس خلال الفترة بين 22 و26 مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المنتدى الاقتصاد العالمي، الجمعة، أن فعالياته ستنظم حضوريا في دافوس بين 22 و26 مايو المقبل، للمرة الأولى خلال التفشي الواسع النطاق لجائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وتقليديا ينظم المنتدى السنوي للنخب السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال في يناير، في منتجع التزلج السويسري في دافوس، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن المنتدى لم ينظم منذ يناير العام 2020، علما بأنه أرجئ مرارا، ورغم اقتراح عقده لمرة واحدة في سنغافورة.

وجاء في بيان لمؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب «أخيرا بعد كل الاجتماعات الافتراضية التي عقدت في السنتين الأخيرتين، سيلتقي مجددا قادة مجالات السياسة والأعمال والمجتمع المدني حضوريا».

وتابع البيان: «علينا أن نرسي أجواء الثقة اللازمة لتسريع التحرك التعاوني ومعالجة التحديات الكثيرة التي نواجهها».

وأوضح المنتدى أن التجمع الذي سينظم تحت شعار «العمل معا واستعادة الثقة» سيشكل فرصة للقادة لتقييم الوضع العالمي وصوغ السياسات للفترة المفصلية المقبلة.

وتابع المنتدى أن «المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ستشمل التعافي من الجائحة والتصدي للتغير المناخي وبناء مستقبل أفضل للعمل وتسريع رأسمالية أصحاب المصلحة، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».