إيران تعاود منح التأشيرات السياحية في أواخر أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 04:34 مساء
إيرانيون يضعون أقنعة للوجه للحماية من كوفيد في البازار الكبير في العاصمة الإيرانية طهران. (أ ف ب)

تعاود إيران اعتبارًا من أواخر أكتوبر المقبل، منح التأشيرات للسياح الأجانب في المطارات والمراكز الحدودية، وفق ما أفاد مسؤول حكومي، بعد توقف لأكثر من عام ونصف العام بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة «إيران» الحكومية في عددها الثلاثاء عن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية عزت الله ضرغمي قوله: «سيستأنف منح التأشيرات السياحية في المراكز الحدودية البرية والجوية اعتبارًا من شهر آبان (وفق التقويم الهجري الشمسي، 23 أكتوبر وفق التقويم الميلادي)»، بحسب «فرانس برس».

معاودة منح التأشيرات السياحية
أوقفت الجمهورية الإسلامية منح التأشيرات للأجانب سوى لأغراض طبية أو مهنية اعتبارًا من مارس 2020، وذلك بعد أسابيع قليلة من رصد أولى حالات الإصابة بـ«كوفيد-19». وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القرار بمعاودة منح التأشيرات السياحية، اتُخذ السبت خلال اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة «كوفيد-19»، برئاسة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

وشدَّدت الهيئة الوطنية في بيان على أن الإجراء لن يشمل الرحلات الجوية المباشرة أو غير المباشرة، الآتية من دول تصنّفها منظمة الصحة العالمي عند مستوى الخطر الوبائي المرتفع.

تعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة فيروس كورونا، وهي أحصت رسميًا وفاة نحو 120 ألف شخص من أصل أكثر من 5.5 مليون إصابة. ويؤكد مسؤولون محليون أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

حصيلة قياسية للإصابات 
بعدما شهدت أكثر من حصيلة قياسية للإصابات اليومية والوفيات خلال أغسطس الماضي، ضمن ما صنّفه المسؤولون «موجة خامسة» من التفشي الوبائي، سجّلت إيران في الأسابيع الماضية تراجعًا نسبيًا في الأرقام.

وأفادت وزارة السياحة الإيرانية في فبراير الماضي، بأن البلاد الغنية بإرثها الحضاري وتضم العديد من المواقع المصنفة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، استقبلت نحو 8.8 مليون سائح في العام الذي سبق ظهور وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى تراجع الرحلات الجوية بنسبة 94 في المئة.

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